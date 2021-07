Ortsbustaxi in Herzogenbuchsee – Das E-Buxi will weitere Gemeinden erschliessen Die Pandemie geht zwar auch am Ortsbustaxi nicht spurlos vorbei. Trotzdem soll dieses bald auch in Thörigen, Bettenhausen und Bollodingen verkehren. Sebastian Weber

Fahrerin Regula Wirth konnte mit Andreas Erni den 50’000. Passagier transportieren. Foto: PD

Nach den ersten zwei Betriebsjahren hat das Ortsbustaxi E-Buxi in Herzogenbuchsee am 20. Juli den 50’000. Fahrgast befördert. Andreas Erni heisst dieser. Nach einem Kreuzbandriss beim Fussballspiel war der 33-jährige Buchser im Juni Stammgast. «Ohne das E-Buxi hätte ich mich im Dorf nicht ohne fremde Hilfe fortbewegen können», lässt sich der Angestellte der Kadi AG in Langenthal in einer Medienmitteilung zitieren.

Am Ende des zweiten Betriebsjahres stehe das Ortsbustaxi gefestigt da, teilen die Verantwortlichen von E-Buxi mit. Der Betrieb funktioniert dank rund 30 regelmässig eingesetzten freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern, einem ehrenamtlichen Vorstand sowie dem unentbehrlichen elektronischen Dispositions- und Leitsystem, in das auch die Bestell-App für die Kundschaft integriert ist. Noch hätten diesem System nicht alle Macken ausgetrieben werden können, heisst es in der Mitteilung. Es erlaube dennoch überwiegend einen zuverlässigen Service.