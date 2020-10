Podcast «BZ us dr Box» – Das Duell der Dialekte Thurgauer Dialekt gegen Berndeutsch: Im Podcast sprechen wir über arrogante Berner, Vorurteile gegen Ostschweizer und die Wandlung der Mundart. Sheila Matti

Gehts um den Dialekt, sind die Berner arrogant – so hat es zumindest unsere Kulturredaktorin Mirjam Comtesse erlebt. Seit 17 Jahren lebt die gebürtige Zürcherin, aufgewachsen im Thurgau, in der Stadt Bern. Hier hat sie mit ihrem Ehemann eine Familie gegründet. Und am Esstisch der Familie Comtesse ist der Dialekt ein Dauerthema.

Um an Migroskassen und in Arztpraxen nicht mehr fassungslos angestarrt zu werden, hat Mirjam Comtesse einen Berndeutsch-Kurs an der Volkshochschule belegt. Ihre Erfahrungen schilderte sie währenddessen in einer Kolumne in der «Berner Zeitung».

Wirklich viel sei nicht hängen geblieben, meint ihr 9-jähriger Sohn Sascha liebevoll. Im Podcast sprechen er und Mirjam Comtesse über die Entwicklung des Dialekts, die vermeintliche Überlegenheit des Berndeutschen und schreckliche Übernahmen, die heute zum Glück nicht mehr so gebildet werden wie früher zu unserer Schulzeit.