Live: GC – FCZ - Keine zwei Minuten auf dem Platz: Ceesay gleicht aus

Fazit

Es war eine ganz gute erste Halbzeit, von Minute zu Minute wurde das Spiel besser. Gleich zweimal traf der FCZ, gleich zweimal wurde das Tor aberkannt, einmal wegen Abseits, einmal wegen einem Foul, zwei korrekte Entscheide.

Und dann schien es schon mit diesem 0:0 in die Pause zu gehen, da holte Bolla sich einen Ball im Mittelfeld, sprintete zur Grundlinie und sah seine Flanke von Aliti abgefälscht. In hohem Bogen flog der Ball durch den Strafraum, einzig Captain Schmid glaubte so richtig daran und stand goldrichtig.

Geklaut ist die Führung nicht, allerdings hätten sich die Grasshoppers auch nicht über ein Gegentor beklagen können, vor allem Marchesano macht es dem Heimteam schwer, aber auch Tosin überzeugt.

Wir sind gespannt auf Halbzeit 2, bis gleich!