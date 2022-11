Explosive Altlasten in Mitholz – «Das Dorfleben wird immer weniger» Wie fühlt es sich an, wenn eine Gemeinschaft auseinander­gerissen wird? Die Mitholzerinnen und Mitholzer pendeln zwischen Resignation und Aufbruch. Michael Feller

Ein Leben unter dem Felsen, der 3500 Tonnen Sprengkörper birgt: Karl Steiner wohnt einen ambitionierten Steinwurf vom Munitionsdepot entfernt. Foto: Christian Pfander

Weihnachtsdeko, Genähtes und Strickwaren – es ist wieder so weit. Am Sonntag trifft sich das Dorf wie jedes Jahr im November zum Basar in der Turnhalle. Frauen aus Mitholz verkaufen ihre Handarbeiten, die sie unter dem Jahr an zahlreichen Treffen geschaffen haben.