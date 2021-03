Sträucher für Oberbipp – Das Dorf wird nur ein bisschen grüner Das Interesse an der Pflanzaktion des Grünen Forums fiel bescheiden aus. Trotzdem denkt Initiant Rolf Aschwanden bereits an den nächsten Anlass. Béatrice Beyeler

Ein kleiner Beitrag für die Artenvielfalt: Eltern und Kinder legen bei der Kita eine Wildhecke an. Foto: Brigitte Mathys

Einen Strauch oder einen Baum für jede Dorfbewohnerin und jeden -bewohner pflanzen. So sah die Idee der Interessengemeinschaft Grünes Forum Oberbipp aus. Das entspricht knapp 1800 Pflanzen – oder eher: entspräche. Denn ganz so viele Bestellungen waren für die Aktion, die zusammen mit der Gärtnerei Uhlmann organisiert wurde, nicht eingegangen: Rund 120 wurzelnackte Sträucher standen am Samstagmorgen, 27. März beim Buchistöckli zum Abholen bereit.

Zum Angebot gehörten niedrige Pflanzen wie Felsenbirne, Alpenbeere, Hundsrose und Schwarzdorn. Aber auch grosse Sträucher – darunter Pfaffenhütchen, Kornelkirsche, Haselstrauch und Wildapfel – standen zur Auswahl. Das Ziel des Anlasses: Mit einheimischen Pflanzen die Biodiversität von Oberbipp fördern.