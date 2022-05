Albligen diskutiert Zukunft – Das Dorf westlich der Sense bangt um seine Identität Albligen benötigt einen Raum für Kultur und Vereine. Eine geplante Saalrenovation droht zu scheitern, doch es gibt Hoffnung. Damaris Hohler

Das Hauptproblem von Albligen liegt beim Bären – nun suchen die Burger dort die Lösung. Foto: Raphael Moser

Am Ende der Buslinie 131 vom Bahnhof Flamatt liegt das Dorf Albligen, eine beschauliche Häuseransammlung in den Hügeln der Gantrischregion. Auf den ersten Blick scheint es alle Anforderungen für ein funktionierendes Dorfleben zu erfüllen: An der Bushaltestelle steht ein Gemeindehaus, vis-à-vis die Dorfkirche, der Gasthof Bären und schliesslich ein Lädeli und ein Schulgebäude.