Schlagerette: Berner Zwillinge – Das doppelte Lämmchen Zuerst Oper, dann Country und jetzt Schlager: Twinfinity, Tabea und Petra Lämmchen aus Bern, brennen für grosse Musik. Jetzt wollen die Zwillinge so richtig durchstarten und geben deshalb Vollgas. Nina Kobelt

Petra (links) und Tabea Lämmchen oder: Twinfinity, das unendlich coole Zwillingsduo aus Bern. Foto: PD

Am Anfang, also vor über 30 Jahren, war die «Zauberflöte». Tabea und Petra Lämmchen sangen die Rollen der Königin der Nacht und von Papageno – die Protagonisten in Mozarts Oper. Im Kindergarten in Gümligen.

Die Zwillinge gefielen und fielen auf, auch später im Kinderchor in Bolligen und dann beim Stadttheater. Der damalige Intendant Eike Gramss war so begeistert, dass er den Schwestern Extrarollen verschaffte, im «Othello», in «Der Sturm» oder bei «Hänsel und Gretel». Sie nennen es «Zwillingseffekt», und dieser war stürmisch: Die beiden waren in der Garderobe als «die Wilden» bekannt.

«Die Wilden»: Tabea (links) und Petra Lämmchen traten als Kinder im Stadttheater Bern auf. Foto: privat

Wirbelwinde, die damals in den Nullerjahren zwar die Aufnahmeprüfung zur Swiss Musical Academy schafften, sie aber nicht besuchen konnten – es gab keine Stipendien, und gleich zweimal Schulgeld konnten sich die Eltern von Tabea und Petra nicht leisten. Wobei das Stadttheater ja die beste Lebensschule gewesen ist. Also schlitterten sie «Vollgas ins Leben», so heisst der Song, der sie vor ein Millionenpublikum brachte letztes Jahr, doch so weit sind wir noch nicht.

Die Zwillinge machten nämlich erst mal eine Lehre im Detailhandel, sangen in einer Coverband Country und Pop («Lynyrd Skynyrd, Tina Turner oder Keith Urban»). Tabea zog nach Zermatt, Petra ins Bündnerland, und für ein paar Jahre war alles ruhig.

Bis 2020. Da fanden die beiden musikalisch wieder zusammen. Konkret hiess das: Sie stiegen ins Auto, fuhren nach Deutschland und traten eben mal schnell in der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» auf. Man könnte sagen: Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Tabea und Petra sind heute 35. Und wollen so richtig durchstarten, mit «Power ohne Ende», so heisst ihr zweiter Song. Aber warum singen sie denn Schlager? «Schlagerrock» korrigieren sie, etwa wie Christina Stürmer, die sie sehr bewundern. Ben Zucker mögen sie auch und Rosenstolz, die beiden seufzen, so eine gute Band!

Jedenfalls: Tabea und Petra sind jetzt Twinfinity, lange haben sie an einem Namen herumstudiert. Die Mischung aus Twin (Zwillinge) und Infinity (Unendlichkeit) passt irgendwie gut, die Energie der beiden scheint nie zu versiegen. Sie sagen: «Wir brennen für gewaltige Musik!» Dass ihre Lieder auf Deutsch sind, ist für sie nur logisch: «Wir müssen verstehen, was wir singen. So können wir Gefühle viel besser ausdrücken.»

«Wer wagt, gewinnt», sagen sie noch am Ende unseres Telefongesprächs.

Und wir? Sind davon gleich doppelt überzeugt.

Twinfinitys zweiter Song «Power ohne Ende» ist im Februar erschienen. Sie arbeiten an einem dritten.

Schlagerette Infos einblenden Alle zwei Wochen schreiben Nina Kobelt und Miriam Lenz vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt. Zuletzt erschienen: das Interview mit Linda Fäh zu ihrem neusten Song «Ringe anprobiern».

