Ferienstart in Bern – Das Dilemma mit der Fliegerei Zahlreiche Bernerinnen und Berner fliegen in die Ferne. Trotz Klimawandel. Wie lässt sich das vereinbaren? Simone Klemenz Regina Schneeberger

Die Badesachen sind gepackt: Die Koffer reisen im Bauch des Flugzeuges mit nach Mallorca. Foto: Adrian Moser

Noch ist es ruhig am Flughafen Bern-Belp. Es geht auch erst in gut zwei Stunden los. Kurz nach zehn Uhr morgens wird der Flug 2L222 der Helvetic nach Palma de Mallorca abheben. Familie Mumenthaler aus Lyss hat es sich bereits in der Abflughalle gemütlich gemacht. Mutter Katrin und Vater Stefan trinken einen Kaffee in der Lounge. Die Palme in der Ecke verströmt schon etwas Ferienflair. Tochter Finnja zieht sich derweil ihre Pandamaske über die Augen. «Ich schlafe jetzt», sagt die Sechsjährige. Lange währt die Ruhe aber nicht. Die Halle füllt sich. Der Flug ist relativ gut gebucht, 85 der 110 Plätze sind besetzt.