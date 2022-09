Wacker schlägt den BSV Bern – Das Derby gerät zur Two-Men-Show 35:31 gewinnen die Oberländer Handballer. Martin Rubins Team kriegt Lukas von Deschwanden nie in den Griff – und verzweifelt an Flavio Wick. Adrian Horn

Flavio Wick feiert eine seiner vielen Paraden. Foto: Christian Pfander

Flavio Wick ist in der Schweizer Handballszene dafür bekannt, bereit zu sein, wenn die grossen Partien anstehen. Im Playoff pflegt der Keeper aufzutrumpfen, und als die Thuner 2019 mit dem Cup zuletzt einen Titel gewannen, taten sie dies auch wegen des Aargauers, der im Final gegen die favorisierten Kadetten aus Schaffhausen bisweilen nicht zu bezwingen war.

Derbys sind selbstredend grosse Spiele. Und so vermag es nicht zu überraschen, dass Wick am Donnerstagabend bei Wackers Duell mit dem BSV zum Faktor wird. 39 Prozent der Würfe pariert er, neunmal zeichnet er sich allein in der zweiten Hälfte aus, da die Gäste die Differenz schaffen. Zwei Penaltys hält der 27-Jährige unter anderem. Sein Anteil am 35:31-Sieg der zunächst unterlegenen Oberländer: riesig.

Zum Besten seines Teams wird er dennoch nicht gewählt. In Lukas von Deschwanden beschäftigt der zweimalige Meister die zweite grosse Figur jenes Abends. Zwölf Tore gelingen dem Regisseur.

Eine Wucht: Lukas von Deschwanden ist gegenwärtig kaum zu stoppen. Foto: Christian Pfander

Der Urner befindet sich in vorzüglicher Verfassung; möglicherweise ist er so gut wie nie, und das will im Falle eines mehr­maligen MVPs was heissen. Die ligaweite Torschützenliste führt der 33-Jährige nun an – vor Andy Schmid, diesem Überhandballer.

Die Stadtberner kommen nicht voran

Der BSV kriegt von Deschwanden nie in den Griff und verzweifelt vorübergehend an Wick. Er verliert am Ende diskussionslos, obwohl er nach 15 Minuten mit drei Toren Unterschied führte.

Bereits in der Woche davor hatte die Mannschaft von Martin Rubin einen Vorsprung preis­gegeben, als sie Pfadi Winterthur gleichfalls zu Hause unterlag. Die Niederlage gegen den Kantonsrivalen dürfte noch ein bisschen mehr schmerzen. In der Vorbereitung ging das Berner Duell klar an den BSV. Dass er nun den Kürzeren zieht – gegen diese die Thuner, die im Sommer in Nicolas Suter ihren Topskorer ver­loren haben und den Ausfall von Nicolas Raemy kompensieren müssen, der sich eine Auszeit nimmt –, passt zum Eindruck, den man in diesen Wochen nicht loswird: Rubins Team tritt auf der Stelle. Zwei Punkte vereint es nach vier Partien. Nein, das hört sich nicht nach Fortschritt an.

Ein zähes Ringen ist das Berner Derby. Foto: Christian Pfander

Wacker benötigt fünf Anläufe, ehe der erste Saisonsieg gelingt – gegen ebendiesen BSV. Es ist nicht so, dass die Thuner vor den knapp 1000 Zuschauern unaufhörlich glänzen würden. Sie verteidigen ähnlich schlecht wie ihr Gegenüber. Addiert vierzehn Tore fallen in den ersten 10 Minuten. Das mag auch dem hohen Tempo geschuldet sein, das gleich beide Mannschaften anschlagen. Vor allem aber ist es Ausdruck ungenügender Defensivleistungen.

Was die Teams darbieten, ist lange spannend und gewiss auch unterhaltsam, gerade weil sie ständig treffen. Doch wer hofft, die Berner mögen schon bald wieder Spitze verkörpern, sieht in Gümligen kaum Ermutigendes. Wacker reüssiert mit einem Team, das in dieser Besetzung nicht in die obere Tabellenhälfte gehört. Das spricht für die Arbeit der Oberländer – und gegen den BSV. Dessen in Thun so erfolgreicher Coach droht sich in die lange Liste der Trainer einzureihen, welche den Club nicht vorwärtsgebracht haben.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.