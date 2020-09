Neues Kapitel in Klimajugend – Das Demonstrationsdilemma Die einst unangreifbare Klimabewegung setzt neu auf den Bruch mit dem Gesetz. Manchen Aktivistinnen ging darum die Aktion auf dem Bundesplatz zu weit. Flavia Von Gunten

Eng aneinander sitzend blockierten die Klimajugendlichen den Bundesplatz, als die Polizei zur Räumung eintraf. Foto: Adrian Moser

Sie bliebt bis zum Schluss. Als die Polizei am Mittwoch um zwei Uhr nachts den Bundesplatz betrat, verhakte Lea Zysset, 22-jährig, aus Bern, ihre Ellbogen in jene ihrer Kolleginnen, die links und rechts von ihr in der Sitzblockade ausharrten. Drei Mal gab die Polizei den Aktivistinnen und Aktivisten die Chance, den Platz ohne Sanktionen zu verlassen. Zysset reagierte nicht darauf. Erst als zwei Polizistinnen sie wegtragen wollten, löste sie zuerst den einen Arm aus der Verschränkung, nach einem Griff der Polizistin in ihr Gesicht auch den zweiten.