Muss Bern nicht mehr sparen? – Das Defizit ist noch nicht aus der Welt geschafft Die Stadt Bern erwartet 20 Millionen mehr Steuereinnahmen als budgetiert. Darum will das Grüne Bündnis die Handbremse schon wieder lösen. Sophie Reinhardt

«Es war finanzpolitisch angebracht, die Steuereinnahmen sehr vorsichtig zu budgetieren», sagt Finanzdirektor Michael Aebersold (SP). Foto: Raphael Moser

Ist alles doch nur halb so schlimm, was das Loch in der Kasse der Stadt Bern angeht? Die Steuerverwaltung der Stadt Bern geht davon aus, dass die Einnahmen für das Jahr 2021 besser ausfallen als prognostiziert. SP-Finanzdirektor Michael Aebersold rechnete für das laufende Jahr noch mit einem Defizit von über 40 Millionen Franken. «Aktuell gibt es Anzeichen dafür, dass die Steuereinnahmen 2021 besser ausfallen könnten als budgetiert», sagt Aebersold auf Anfrage. Er spricht von rund 20 Millionen Franken. Damit wäre das erwartete Loch in der Kasse nur noch halb so gross.