Leserreaktionen – «Das Dasein verliert die Freude am Leben» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Einsamkeit von Jung und Alt.

Nach den Protesten der Jugendlichen in St. Gallen fragt eine Leserin: «Aber trifft diese Vereinsamung nicht auch die alten Menschen?» Foto: Getty Images

Zu «Reisst euch am Riemen, liebe Junge»

Voll und ganz verstehe ich, dass die strikten Corona-Massnahmen zur Vereinsamung führen und ich habe volles Verständnis und bedaure diese Situation sehr. Aber trifft diese Vereinsamung nicht auch die alten Menschen? Sehr viele haben keinen Ansprechpartner mehr und können sich mit niemandem mehr austauschen. Sind mit der Technik nicht bewandert, besitzen keine Handys und können keine Nachrichten mit WhatsApp senden und empfangen. Auch die Gruppe dieser Menschen ist zu bedauern, denn dort herrscht Einsamkeit – sie ist aber versteckt. Dazu kommt, dass am Fernsehen teils die Maske den Mund verdeckt und das Gesagte undeutlich wird. Es wäre doch wichtig, dass auf eine deutliche Aussprache Wert gelegt wird. Denn Fernsehen ist die einzige Möglichkeit, Neuigkeiten zu vernehmen. Ob jung oder alt, das Dasein verliert die Freude am Leben. Leider! Johanna Saurer, Steffisburg

Zu «Kein Platz für ausländische Fahrende»

Kaum hat der Frühling Einzug gehalten, beginnen erneut die Diskussionen über das Parkieren der Fahrenden, insbesondere der ausländischen. Ich kenne kein Gesetz, das den Fahrenden das Parkieren von Wohnwagen und Campern über mehrere Tage explizit erlaubt. Wenn ich als Ferienreisender im In- oder Ausland unterwegs bin, kann ich meinen Camper auch nicht irgendwo nach Belieben abstellen, sondern ich muss dafür einen öffentlichen Campingplatz suchen und dafür auch die entsprechende Gebühr bezahlen. Etwas anderes kommt nicht in Frage, auch für Fahrende nicht. Also bleibt den Behörden nichts anderes übrig, als diese auf deren Kosten unverzüglich wegzuweisen. Der langen Rede kurzer Sinn: Es wird niemand gezwungen, Fahrender zu sein. Simon Liechti, Burgdorf

Zu «Stromleitung Wattenwil-Mühleberg kann saniert werden»

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab. Als Einsprecher in dieser Sache möchte ich anfügen, dass ich nicht gegen eine Sanierung der Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg bin. Aber dass die Phasenoptimierung bei der Leitung genau bei Orten von empfindlichen Zonen, wie beim Schulhaus Mengestorf, nicht gemacht wird, weil hier mehr Aufwand und Kosten entstanden wären, ist unverständlich. Wie die 220kV-Einspeisung der Unterstation Riedbach, die für die Versorgung Bern-West gebaut wurde, aus einer 132kW-Verbindungsleitung Wattenwil-Mühleberg gemacht werden soll, ist mehr als fragwürdig. Aber das Bundesgericht hat es aus juristischem Unverstand durchgewinkt. In absehbarer Zeit wird die 132kW-Leitung Wattenwil-Mühleberg auf 220, wenn nicht 380kW, aufgerüstet werden, ohne auf ihrer ganzen Länge phasenoptimiert zu sein. Die Anwohner haben dazu nichts zu sagen. Der Rechtsweg kann begangen werden, er wird aber nicht berücksichtigt. Das Gesetz wurde entsprechend abgeändert. Andreas Burren, Gasel

