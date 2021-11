Tagestipp: Jazz – Das Corona-Big-Band-Projekt Der Saxofonist und Komponist Christoph Irniger trifft das Swiss Jazz Orchestra zum Montagskonzert im Bierhübeli. Michael Feller

Christoph Irniger. Foto: pd

Christoph Irniger gehört zweifelsohne zu den talentiertesten Jazzmusikern des Landes. Der Saxofonist und Komponist hat dies in Bands wie Pilgrim oder den Cowboys from Hell bewiesen – oder in seinem eigenen Trio. Im Lockdown hat der Zürcher einen lang gehegten Traum in die Realität gezerrt und ein Big-Band-Programm geschrieben, das er nun mit dem Swiss Jazz Orchestra im Bierhübeli aufführt. (mfe)

