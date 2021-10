Neuer Roman der feministischen Ikone – Das Coming-out der Simone de Beauvoir Gestern erschien der bisher unveröffentlichte Roman «Die Unzertrennlichen» von Simone de Beauvoir. Es ist das erste öffentliche Bekenntnis zu ihrer Bisexualität. Nora Zukker

Simone de Beauvoir wurde 1908 in Paris geboren und erhielt 1954 den Prix Goncourt. Foto: AFP

Simone de Beauvoir war die feministische Ikone schlechthin. Sie schrieb über ihr Dasein als Frau und Frauen an sich. Aber nie zuvor hat sie derart eindeutig darüber geschrieben, wie sehr sie Frauen begehrte.

Sylvie und Andrée sind beste Freundinnen. Sie sind 9 und 10 Jahre alt, sitzen in der katholischen Schule in Paris nebeneinander und unterhalten sich über Religion, Politik, Literatur und Jungs. Andrée: «Ich habe ihm gesagt, dass ich von Kaviar, Modehäusern und Nachtlokalen träume.» Draussen tobt der Erste Weltkrieg, und Sylvie verliebt sich in Andrée. Diese wiederum liebt Bernard.