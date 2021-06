Klimaziele der Stadt Bern – Das CO₂-Gesetz würde die städtische Klimapolitik vereinfachen Die Stadt will ihre Treibhausgase weiter reduzieren. Ein Nein zum CO₂-Gesetz würde grosse Projekte wie den Fernwärmeausbau laut Energiedirektor Reto Nause jedoch vor Probleme stellen. Sabine Gfeller

Bei der Wendeschleife in der Länggasse entsteht die Verteilzentrale der Fernwärme. Diese wird ausgebaut, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Foto: Beat Mathys

Dort, wo der 20er-Linienbus in der Berner Länggasse üblicherweise wendet, ist der Boden aufgerissen. Einige Meter im Untergrund sind Bauarbeiter in oranger Montur am Werk. In diesem Loch wird künftig die Fernwärme für das Quartier verteilt, womit geheizt und Wasser gewärmt werden kann. Von der Kehrichtverbrennungsanlage gelangt sie durch geschweisste Stahlrohre zur Bushaltestelle. Dabei werden die Rohre bis zu 190 Grad heiss, wie EWB-Projektleiter Walter Burch sagt. Für das Erreichen der städtischen Klimaziele spielt der Ausbau der Fernwärme eine zentrale Rolle.