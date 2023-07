Zu wenig Nachfrage in Langenthal – Das Co-Working gibt auf Nach drei Jahren ziehen die Verantwortlichen des La Space die Reissleine. Ende Oktober ist Lichterlöschen.

Im Frühjahr schien es im La Space endlich einmal richtig gut zu laufen. Aber die Freude war von kurzer Dauer. Foto: Christian Pfander

Einen Arbeitsraum, den verschiedene Nutzerinnen und Nutzer miteinander teilen: Das wollte eine kleine Gruppe vor gut drei Jahren auch in Langenthal etablieren. Anfang 2020 öffnete sie mit dem La Space in den verlassenen Fabrikräumen der Ammann-Gruppe das erste Co-Working-Angebot in der Stadt.

So richtig ankommen sollte das Vorhaben bei der regionalen Bevölkerung aber nie – auch nicht nach der Pandemie. Drei Jahre später kommt nun das endgültige Aus: «Nach dem Profieishockey und dem Bier verliert Langenthal im Jahr 2023 also auch seinen Co-Working-Space», schreiben die Betreiber in ihrem Newsletter.

Schweren Herzens müssten sie akzeptieren, dass die Nachfrage nach einem flexiblen Arbeitsort in Langenthal wie in vielen anderen ländlichen Orten zu klein sei, um diesen selbsttragend betreiben zu können. Ende Oktober komme es daher zum Lichterlöschen im La Space.

Dabei zeigte sich die kleine Crew noch im Juni kämpferisch, hoffte sie, die erforderlichen Mittel mithilfe einer Crowdfunding-Aktion zusammenzukriegen. 19’000 Franken wollten sie auf diesem Weg sammeln und so ihre Fixkosten für ein weiteres Jahr decken. Die Drahtzieher hätten sich dann weiterhin ehrenamtlich um Infrastruktur, Administration und Kommunikation gekümmert.

«Scheitern wir, hören wir auf rumzuheulen, packen Sack und Pack und schliessen Ende Oktober die Tore», schrieben sie damals. An diesem Vorsatz halten sie nun fest.

