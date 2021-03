Berner Vereine leiden – Das Clubhaus wäre eine wichtige Einnahmequelle Das Beizli ist nicht bloss der Ort, an dem sich die Mitglieder treffen. Es ist finanziell relevant. Mit Imbiss und Getränk wird bis zu dreimal mehr Geld umgesetzt als an der Ticketkasse. Adrian Horn

Offener Schlagabtausch vor der geschlossenen Clubbeiz: Stefan Glarner (rechts) im Duell mit dem Münsinger Luca Lavorato. Foto: Andreas Blatter

Es ist ein vergleichsweise milder Abend, so was wie ein Vorbote des Frühlings. Und über der Sandreutenen, dieser so sehr an den Fussball von einst erinnernden Anlage, schwebt ein Hauch von Glamour. Stephan Andrist und Stefan Glarner sind hier, bekannte Namen im Schweizer Fussball. Grosse Partien bestritten die Berner Oberländer, sie gewannen Titel, lieferten Schlagzeilen. Nach dem Ende der Spitzensportkarriere haben sich die 33-Jährigen dem FC Köniz verpflichtet, für den sie nun, im Testspiel gegen den FC Münsingen, erstmals auflaufen.

An einem Abend wie diesem stiege ein kleines Fest, wütete nicht gerade ein Virus. Viele Leute würden dem Aufeinandertreffen der hiesigen Promotion-League-Mannschaften beiwohnen, selbst wenn es sich bloss um einen inoffiziellen Match handelt. Das Angebot des Clubhauses stiesse auf grosses Interesse, es gäbe unter anderem Wurst, Bier und Sandwiches – «das, was die Fussballfans eben wollen, und zwar bezogen von lokalen Lieferanten», wie Präsident Andreas Zwahlen nicht ohne Stolz festhält.