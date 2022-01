Schwierige Pistenpräparation – Das Chuenisbärgli ist nun zweimal geimpft Die (Frühlings-)Wetterkapriolen über die Festtage setzten der Adelbodner Weltcuppiste zu. Das Pistenteam ist bis Samstag stark gefordert. Und hofft auf Petrus. Jürg Spielmann

Wasser marsch: Der untere Teil der Chuenisbärgli-Rennpiste wurde am Donnerstag ein zweites Mal mit dem Wasserbalken behandelt. Foto: Jürg Spielmann

Geimpft, genesen oder getestet muss sein, wer am Samstag und Sonntag die Klassiker am Adelbodner Chuenisbärgli live mitverfolgen will. Da steht der legendäre Skiberg in nichts nach: Seit Donnerstag ist der schwierigste Riesenslalomhang im Skiweltcup vollständig geimpft.

«Der obere Teil konnte von Mittwochabend bis am Donnerstagmorgen früh mit dem Injektionssprühbalken behandelt werden», sagt Hans Pieren. Dieser Bereich sei nun kompakt. «Dank der Kälte», wie er erklärend ergänzt. Der ehemalige Spitzenfahrer ist zum letzten Mal als Rennleiter für eine weltcuptaugliche Piste verantwortlich; zusammen mit seinem langjährigen Pistenchef Toni Hari orchestriert Pieren ein bis zu 80 Mann starkes Ensemble aus Weltcup-Helfern, Zivilschutz und Armee.