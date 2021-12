Problemzone Bahnhof Langnau – Das Chaos ist nicht entwirrt In der Begegnungszone läuft es immer noch nicht rund. Jetzt will der Gemeinderat eine Gesamtschau vornehmen. Susanne Graf

Eigentlich ist alles klar geregelt. Aber manchmal entsteht beim Bahnhof Langnau ein ziemlich unübersichtliches Gewusel. Foto: Christian Pfander

15 Jahre lang hatten die Langnauerinnen und Langnauer Zeit, sich an die Begegnungszone beim Bahnhof Langnau zu gewöhnen. Aber die Situation ist unbefriedigend. Jetzt will der Gemeinderat das Problem mit einem Verkehrsprofi angehen und in einer Gesamtschau Lösungsansätze aufzeigen.

Denn im Bereich des Bahnhofs Langnau wird sich in den nächsten Jahren ohnehin einiges tun. Schon länger steht der Wunsch nach mehr Veloabstellplätzen im Raum. Und die Bushaltekanten müssen dem Behindertengesetz entsprechend angepasst werden, wie Gemeinderat Thomas Gerber (Mitte) diese Woche im Parlament erklärte.