Weihnachten im Emmental – Das Chaos aus Papier und Kinderlärm wird fehlen Bei Gertrud und Hans Haslebacher in Sumiswald ist an Heiligabend viel los. Eigentlich. Doch heuer wird wegen Corona alles anders sein. Der grosse Tisch bleibt leer. Nina-Lou Frey

In diesem Jahr werden sie alleine feiern: Gertrud und Hans Haslebacher. Foto: Raphael Moser

Zwischen Hügeln eingebettet, liegt in Haslenbach der Bauernhof der Familie Haslebacher. Vis-à-vis dem Bauernhaus leben Hans und Gertrud Haslebacher, pensionierte Bauer und Bäuerin. Der Betrieb wird nun von ihrem Sohn geführt. Ein grüner Traktor steht vor der Haustür, im Hintergrund bellt ein Hund. Das Landwirtepaar hat es sich im Stöckli gemütlich gemacht. Gertrud Haslebacher sitzt am holzigen Esstisch und sagt: «Bei uns läuft immer etwas.» An diesem Tag sind zwei Grosskinder auf Besuch. «Wir hüten regelmässig», so die 62-Jährige. Ein Grossteil der Familie wohnt in Sumiswald. «Deshalb ist ein Abstecher zu uns keine grosse Sache.»