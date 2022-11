Tritt Eva Herzog an? – «Das Bundesratsamt hat mich schon immer gereizt» Nach der Rücktrittsankündigung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) fordern selbst Bürgerliche, dass die Basler Ständerätin antritt. Ihre Chancen wären intakt. Leif Simonsen Katrin Hauser UPDATE FOLGT

Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog schliesst eine Bundesratskandidatur nicht aus. Foto: Tamedia

Bei jeder Vakanz im Bundesrat keimt in den beiden Basel etwas Hoffnung auf. Seit 1973, als der Stadtbasler Hans-Peter Tschudi aus der Landesregierung ausschied, warten die beiden Basel auf eine Vertretung in der Bundesexekutive. Erstmals in der jüngeren Vergangenheit scheint die Hoffnung dieses Mal begründet. Die letzten Anläufe scheiterten kläglich. 2010 blieb der Basler FDP-Nationalrat Peter Malama ebenso chancenlos wie die damalige Basler Finanzdirektorin Eva Herzog.

Aus der früheren Aussenseiterin, welche ohne Erfahrung auf dem nationalen Parkett zu den Bundesratswahlen antrat, ist nun aber jemand geworden, «um welche die Bundeshausfraktion nicht herumkommen wird», wie die Basler SP-Präsidentin Lisa Mathys sagt. Herzog ist nicht mehr «nur» Regierungsrätin, sondern politisiert im Ständerat und ist in Bundesbern mittlerweile gut vernetzt.

Herzog sagt, sie sei über die Rücktrittsankündigung von Simonetta Sommaruga «extrem überrascht» gewesen. «Zuerst muss ich sagen: Mir tut es sehr leid, mich hats mitgenommen.» Sommaruga habe einen hervorragenden Job gemacht. Sie selbst habe den Mittwochnachmittag in Sitzungen verbracht und Sommarugas Pressekonferenz mitverfolgt. Sie habe kaum Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Herzog sagt nur so viel: «Ich schliesse eine Kandidatur nicht aus. Das Bundesratsamt hat mich immer gereizt, es ist ein interessanter Job.» Offenbar scheint sie heute überzeugter als 2010: «Damals waren meine Kinder jung, das war schon ein bisschen ein Hinderungsgrund.»

