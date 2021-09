Traditionshaus im Städtli – Das Bütschlihaus wird doch kein Museum Die Gemeinde Wangen an der Aare verfolgt einen neuen Plan für die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes. Der Präsident spricht von einer Win-win-Lösung. Melissa Burkhard

Die Gemeinde will das Bütschlihaus verkaufen, die Bevölkerung will Kultur darin – jetzt soll beides möglich sein. Foto: Marcel Bieri

Einst war es Geschäft und Atelier der Malerfamilie Bütschli, seit einigen Jahren steht es leer: das Bütschlihaus im Zentrum von Wangen an der Aare. Der Putz- und Riegelbau hat Tradition im Städtli und ist seit mehr als zehn Jahren im Besitz der Gemeinde. Auch deshalb hat seine Zukunft schon an diversen Versammlungen für Diskussionen gesorgt – bisher ohne Ergebnis.

Nun will die Gemeinde unter dem neuen Präsidenten Christoph Kiefer (parteilos) einen erneuten Versuch wagen. Aktuell steht eine Lösung im Raum, wie dem Bütschlihaus wieder Leben eingehaucht werden kann. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 20. September soll diese zur Abstimmung kommen.