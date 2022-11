Gemeindeversammlung Oppligen – Das Budget schreibt rote Zahlen Bei einem Gesamtaufwand von 2,487 Millionen Franken rechnet der Voranschlag für das kommende Jahr mit einem Minus von über 202’140 Franken. Insbesondere die Bildung schlägt zu Buche. Stefan Kammermann

Die Ortstafel von Oppligen. Die Gemeinde rechnet insbesondere wegen der Bildung mit einem Defizit im kommenden Jahr.

Foto: Patric Spahni

«Es ist immer eine grosse Übung, ein Budget zu erstellen», sagte Gemeindepräsident Peter Schmid am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung in Oppligen. Damit leitete er gleich über zum wichtigsten Traktandum, dem Voranschlag für das kommende Jahr.