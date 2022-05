Glanzstück am Auawirleben – Das Brett vor dem Kopf ist beweglich Wohnen und wohnen lassen: Drei estnische Performer begeistern mit dem absurd-philosophischen Stück «It Stays as It Is» über Lebensräume und Lebensträume. Sarah Sartorius

Juhan Ulfsak, Mart Kangro und Eero Epner suchen für uns die besten Plätze im Saal. Foto: Alissa Šnaider

Im Theater setzen wir uns auf den uns zugewiesenen Platz, in unserem Haus beziehen wir die uns zugewiesene Wohnung. Erste Reihe, Parterre, hinterste Reihe oder Penthouse? Wer sitzt neben uns, wer sind unsere Nachbarn?

Bereits beim Betreten des Theatersaals wird man mit seinen eigenen Erwartungen konfrontiert. Dass die Bühne des Schlachthaus-Theaters wandelbar ist, mag sein, aber so hat man den Raum bestimmt noch nie gesehen. Und das liegt nicht nur am raffinierten Bühnenbild. Räume sind das, was wir daraus machen, da hilft auch Fantasie.