Euro 2021: Vor Italien - Schweiz – Jetzt braucht die Schweiz Captain Xhaka und den besten Shaqiri Es ist Favorit gegen Aussenseiter, Italien gegen die Schweiz – und der beste Moment für das Team von Vladimir Petkovic, zu zeigen, dass es aus den letzten Tagen gelernt hat. Thomas Schifferle aus Rom

Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka und Remo Freuler (v.l.) müssen alle eine Reaktion zeigen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Leidenschaft

Als der frühere Nationalspieler Stéphane Henchoz die ersten beiden Spiele in der Gruppe A der EM gesehen hatte, war ihm ein grosser Unterschied zwischen Italien und der Schweiz aufgefallen. Bei Italien sah er gegen die Türkei den Hunger, den er bei der Schweiz gegen Wales so sehr vermisst hatte. Italien erinnert ihn an den Mann, der am Verhungern war und alles machte, um zu Essen zu kommen. (Lesen Sie hier das ganze Interview mit Stéphane Henchoz: «Was hat Priorität? Fussball oder Leben?»)

Dass die Italiener heute anders auftreten, nachlässig, nur weil sie mit einem 3:0 ins Turnier gestartet sind, ist beim besten Willen nicht anzunehmen. Man muss nur Leonardo Bonucci zuhören, diesem grossartigen Verteidiger aus Turin: Das Adrenalin sei es, was ihn jeden Tag antreibe, sagt er, und mit dem Sieg gegen die Türkei pulsiere das noch mehr.