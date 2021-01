Utzenstorfer Geschichte – Das Bomber-Denkmal wird auch in Amerika bekannt Ein Gedenkstein und ein kleines Museum erinnern in Utzenstorf an die Notlandung eines B-17-Bombers. Nun wurden sie in das US-War-Memorial-Verzeichnis aufgenommen. Nadja Noldin

Vor über 77 Jahren in Utzenstorf: Nach der Notlandung des B-17-Bombers ist praktisch das ganze Dorf auf den Beinen. Foto: Walter Studer/Archiv Keystone

Es geschah am 17. August 1943: Ein amerikanischer B-17-Bomber ging bei Utzenstorf krachend in einem Kartoffelacker zu Boden. Die Geschichte rund um die Notlandung der «Battle Queen» dürfte einigen in der Region bekannt sein. Immerhin erinnert ein Gedenkstein bei einer Eiche im Feld nahe dem Schützenhaus an dieses Ereignis, das damals die Utzenstorfer Bevölkerung in helle Aufregung versetzte.

Im Dorf hat Rolf Zaugg zudem ein Privatmuseum eingerichtet. Dort können in gewöhnlichen Zeiten auf Anfrage amerikanische Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg, Orden, Fotos und Wrackteile von abgestürzten oder notgelandeten US-Militärflugzeugen aus der Kriegszeit besichtigt werden.