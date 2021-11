Bronzeschwimmer Noè Ponti – Das bittere Scheitern der Schweizer Olympia-Sensation Der erst 20-jährige Tessiner verblüfft in Tokio alle. Wenig später zieht er in die USA, um noch schneller vorwärtszukommen. Dort aber ist er nur eine Nummer. Monica Schneider

31. Juli in Tokio: Drei Jahre früher als geplant kommt Noè Ponti bereits in der Weltspitze an. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Die Schweiz schläft noch, als in Tokio aus einem Traum sensationell eine Olympia-Bronzemedaille wird. Zumindest ausserhalb von Gambarogno ist noch tiefe Nacht. Dort aber, am Ufer des Lago Maggiore, fiebert und feiert ein halbes Quartier mit Noè Ponti. Eltern, Schwester, die Nonna sind da, Onkel und Tanten, «wir wohnen alle sehr nahe beisammen. Und wenn sie können, begleiten sie mich an die Wettkämpfe», sagt der Schwimmer. Nach Tokio konnten sie nicht reisen, also gaben sie zu Hause ihr Bestes.

Jetzt sitzt der Gefeierte vor dem Café des Centro sportivo in Tenero, die Sonne macht aus dem Novembertag nochmals einen leuchtenden Spätherbstmorgen. Das erste Training ist vorbei, die verbrannten Kalorien sind mit einem Frühstück ersetzt. 20 Jahre alt ist das Tessiner Ausnahmetalent erst, und seit dem 31. Juli, als er das Aquatics Centre in Tokio rockte, versucht Ponti zu begreifen, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist.