Unentschieden bei GC – Das bittere Ende für tapfere Thuner Der FC Thun zeigt gegen den Leader aus Zürich über lange Zeit eine gute Leistung. Mit der letzten Aktion der Partie kassieren die Berner Oberländer dann aber den Ausgleich zum 1:1. Marco Spycher

Bitteres Finale für Thun: Goalie Hirzel ist geschlagen, Ponde bejubelt sein spätes Tor zum 1:1. Foto: Freshfocus

Thun und Penalty? Das passte zuletzt nicht zusammen. Nicolas Hasler war gegen Kriens vom Punkt gescheitert, Chris Kablan tat es ihm am Freitag gegen den FC Aarau gleich.

Nun, im Spiel gegen GC, erhalten die Berner Oberländer in der 54. Minute die Möglichkeit, ihre Bilanz aufzubessern. Beim Stand von 0:0 spielt der Rekordmeister zu lasch, zu fahrlässig. Am Ende einer Fehlerkette verstolpert der robuste Abwehrchef Nuno Pina den Ball und kommt im darauffolgenden Zweikampf gegen Thuns Nicolas Hasler eindeutig zu spät.

Es stellt sich also die Frage: Wer tritt an? Wieder Hasler? Erneut Kablan? Nein, es ist Kenan Fatkic, der sich den Ball schnappt. Und dieser bleibt eiskalt. Der 23-Jährige verlädt Mateo Matic in die falsche Ecke und bringt sein Team in Führung.