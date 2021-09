Gastkommentar zur 99-Prozent-Initiative - Das «bisschen Steuerprogression» schadet der Schweiz

Gerold Bührer (rechts) und Ruedi Strahm 1998 im Nationalrat. Bührer ist mit Strahms Einschätzung der 99-Prozent-Initiative nicht einverstanden. Foto: Keystone

Als ehemaliger Ratskollege habe ich über die Parteigrenzen hinweg Rudolf Strahm dank seinen profunden Analysen schätzen gelernt. In seiner Kolumne zur 99-Prozent-Initiative scheint ihm allerdings sein persönliches Narrativ von der mangelnden Steuergerechtigkeit den Blick auf die Fakten ziemlich verstellt zu haben. Er will uns weismachen, dass es dabei nur um eine vernachlässigbare Verschärfung der Steuerprogression gehe. Dazu Folgendes:

1. Rudolf Strahm bezieht sich ausdrücklich auf den verfassungsmässigen Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Wie er dabei das Anderthalbfache an Besteuerung von Kapitaleinkommen gegenüber den übrigen Einkommen rechtfertigen will, bleibt sein Geheimnis.

2. Er macht geltend, dass auch mit der Initiative der Juso die Steuerbelastung hoher Einkommen immer noch tiefer als in den umliegenden Ländern wäre. Dies trifft bei einem Steuerzahler, der primär Kapitaleinkommen bezieht, bei weitem nicht zu. Wenn man einen Franken steuerbares Einkommen um dem Faktor 1,5 erhöht, dann führt dies in Hochsteuerkantonen zu einer Belastung von über 60 Prozent. Dies ist deutlich über den Spitzensteuersätzen der Nachbarländer.

3. Rudolf Strahm schreibt, dass die Schweiz über keine Kapitalgewinnsteuer verfüge. Dies trifft zu, nachdem die Stimmberechtigten 2001 eine Initiative der Linken mit deutlich über 60 Prozent verworfen haben. Strahm verschweigt aber, dass die meisten Länder im Gegensatz zur Schweiz dafür keine Vermögenssteuer erheben und dass vielerorts die Kapitalgewinne nur zu einem reduzierten Satz besteuert werden. In Grossbritannien beispielsweise zu 28 Prozent bei einem Steuersatz für hohe Einkommen von 45 Prozent.

4. Rudolf Strahm verschweigt, dass die Schweiz bezüglich Ungleichheit bei den Einkommen nach Steuern nicht ein Extremfall ist, sondern im Mittelfeld liegt und bei den Vermögen die hohen Bestände in der zweiten und der dritten Säule mitberücksichtigt werden müssten.

5. Strahm impliziert analog den Juso, dass dieses «bisschen Steuerprogression» keine nachteiligen Auswirkungen hätte. Zahlreiche Erfahrungen aus etlichen Kantonen machen aber deutlich, dass es bei einer derartigen massiven Erhöhung der Besteuerung von Kapitaleinkommen zu Verhaltensänderungen bei den Steuersubjekten kommen würde. Insbesondere die Start-ups, welche andernorts mit Subventionen geködert werden, würden massiv leiden. Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass das Mehr an Steuererträgen signifikant hinter der von der Initiative verlangten Erhöhung um 50 Prozent (oberhalb der anvisierten Freigrenze von 100’000 Franken) zu liegen käme. Dies wird deutlich im Umstand, dass unser Land zwar tiefe Sätze bei der Unternehmensbesteuerung hat. Der Anteil der Steuereinnahmen der juristischen Personen am Bruttoinlandprodukt aber trotzdem massiv höher liegt als in den umliegenden Ländern.

Man kann es drehen und wenden, wie man will, die Initiative der Juso würde entgegen der Propaganda nicht 99 Prozent der Bevölkerung entlasten, sondern die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes als Quelle unseres Wohlstands gefährden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.