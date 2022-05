Knotenpunkt an Kapazitätsgrenze – Das Bieler Bahnhof-Areal wird neu gedacht Der Bieler Bahnhof stösst an seine Kapazitätsgrenze. Nun soll dieser mithilfe der Bevölkerung umgestaltet werden. Deborah Balmer

Soll ein attraktives Zentrum im Herzen von Biel werden: Das Gebiet rund um den Bahnhof. Foto: Matthias Käser

Der Bieler Bahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt – nicht nur für den ÖV, sondern auch für das ansässige Gewerbe. Doch heute stösst das Gebiet zunehmend an die Grenzen seiner Kapazität. Deshalb plant die Stadt Biel eine Umgestaltung des Perimeters rund um den Bahnhof. Beim künftigen Nutzungskonzept können auch die Bevölkerung und das lokale Gewerbe mitreden, wie die Stadt an einer Medienkonferenz am Dienstag mitteilte.