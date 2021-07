«Schöne Schifferin» von Brienz – Das bewegte Lebensschiff einer Brienzerin Elisabetha Grossmann war Anfang des 19. Jahrhunderts eine der berühmtesten Oberländer Frauen. Als die «schöne Schifferin vom Brienzersee» war sie eine Attraktion. Hans Heimann

Vor 200 Jahren war Elisabetha Grossmann eine berühmte Brienzer Schönheit, derentwegen viele Touristen das Berner Oberland besuchten. Foto: PD/Archiv OV

Schon sehr früh wurden die Giessbachfälle von bekannten Dichtern und Malern als eines der schönsten Naturspiele der Schweiz bezeichnet. Um diese zu besuchen, liessen sich die Gäste oft von Mädchen in Ruderbooten über den Brienzersee nach Giessbach führen. Diese jungen Schifferinnen in ihren Trachten hätten bei der Überfahrt oft gesungen, so die Überlieferung.

Unter ihnen soll es damals ein besonders hübsches Mädchen gegeben haben: Gross und tiefblau, klug und nachdenklich seien ihre Augen gewesen, ihr Haar goldblond, ihre Statur vollschlank. Wer war die junge Frau?