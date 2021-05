GC, Thun, Aarau – Das beste Aufstiegsrennen seit langem – oder das schlechteste? Drei Teams kämpfen vor dem letzten Spieltag um den Aufstieg aus der Challenge League. Das verspricht Spannung, ist aber auch Zeugnis für tiefes Niveau. Marcel Rohner

Tag der Entscheidung in der Challenge League: GC (hier Nikola Gjorgjev), Thun und Aarau können noch aufsteigen. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Was für ein Aufstiegskampf! Ein Spieltag steht nur noch an in der Challenge League, zwei Teams können noch direkt aufsteigen, ein drittes hat noch Chancen auf die Barrage, Spannung pur. Da bekommt der Fussballfan in Zeiten ohne Stadionbesuche sogar noch etwas geboten.

So kann man das sehen. Oder so: Was sich Aarau, Thun und GC in diesen Wochen gerade liefern, ist kein Kampf, eher ist es, als sähe man drei Bäumen beim Wachsen zu. 62, 61 und 58 Punkte haben die drei Teams gesammelt, GC und Thun unterlagen sieben ihrer neun Gegner in der Liga mindestens einmal, Aarau deren sechs.