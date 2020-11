Das Schloss Rümligen samt Scheune (links) steht bald auf Riggisberger Boden. Das ist gut so. Foto: zvg

Eng und emotional war es am 17. August in der Rümliger Schlossscheune. Die Fusion, die Lottomillionen und das Coronavirus hatten sich zu einem potenziell explosiven Gemisch vermengt. Mehr aber auch nicht. An der Gemeindeversammlung wurde sachlich diskutiert und argumentiert. Die Abstimmung über die Fusion fand geheim statt. Das Ergebnis fiel letztlich eindeutig aus. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass etwas falsch gelaufen wäre.

Trotzdem erhoben zwei Fusionsgegner Beschwerde. Das ist ihr gutes Recht. Aber wenn sie sagen, es sei zu Chaos und Tumulten gekommen, dann ist das schlicht falsch. Klar konnten die Abstände nicht eingehalten werden. Klar trug fast niemand eine Maske – noch herrschte keine Pflicht. Falls Einwohner wieder umkehrten, so ist das ihr Entscheid und kein Problem der Gemeinde. Vor Ort störte sich niemand an den Umständen der Versammlung. Die Gemeinde war einfach etwas überfordert.

Dass die Beschwerdeführer den ablehnenden Entscheid des Statthalters akzeptieren, ist gut und richtig. Andernfalls hätten sie die Fusion auf Anfang 2021 verunmöglicht. Das wäre Zwängerei gewesen und hätte Rümligen in arge Nöte gebracht. Die kleine Gemeinde hat seit Jahren Mühe, genügend Personal für die Behörden zu finden. Eine Verschiebung der Fusion hätte dieses Problem verschärft. Und auch sonst viel Arbeit und Geld gekostet.

Es klingt paradox: Die Gemeindeversammlung vom 17. August war das beste Argument für eine Fusion mit Riggisberg. In aussergewöhnlichen Situationen kommt eine kleine Gemeinde wie Rümligen rasch an den Anschlag.