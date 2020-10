Geschäftsübergabe in Langenthal – Das berufliche Ende hat er sich anders vorgestellt Hans-Peter Städelin hat sein Reisebüro Domino an Kuoni verkauft. Nicht wegen Corona – aber die Pandemie hat die letzten Monate vor seiner Pensionierung stark beeinflusst. Tobias Granwehr

Vor 43 Jahren eröffnete Hans-Peter Städelin im Langenthaler Coop-Bäregg-Zentrum ein Reisebüro. Jetzt hört er auf – ohne Wehmut, aber mit vielen Erinnerungen. Fotos: Raphael Moser

Reisen gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von Herr und Frau Schweizer. Nur ist das im Moment so eine Sache mit dem Wegfahren: Corona verunmöglicht derzeit fast jede Reisetätigkeit, vor allem Trips nach Übersee sind praktisch zum Erliegen gekommen. Eine ganze Branche ist so in Schieflage geraten.