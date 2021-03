Zweites Nest besetzt – Das Berner Storchenpaar erhält gefiederte Nachbarn Am Donnerstag ist auf den Dächern des Nationalen Pferdezentrums in Bern ein zweites Storchenpaar eingezogen.

Das neue Storchenpaar beim Nationalen Pferdezentrum. Foto: zvg Einer der beiden neuen Störche ist beringt und könnte ein Nachkomme des bisherigen Berner Storchenpaars sein. Foto: zvg Das alteingesessene Storchenpaar betrachten die neuen Nachbarn gelassen. Foto: zvg 1 / 4

Seit 2016 lebt im Storchennest auf dem Kamin des historischen Schmittegenbäudes im Nationalen Pferdezentrum (NPZ) in Bern ein Storchenpaar. Es hat dort auch erfolgreich Nachwuchs aufgezogen.

Nun erhalten die Berner Störche Gesellschaft: Am Donnerstag ist ein zweites Storchenpaar in ein Nest auf dem Dach der benachbarten Reithalle des NPZ eingezogen. Es könnte sein, dass es sich bei einem der beiden Vögel um den Nachwuchs des bisherigen Storchenpaars handelt, wie das NPZ in einer Medienmitteilung schreibt.

«Jungstörche kehren nach drei bis fünf Jahren an ihre Brutstätte zurück, um dort eine Familie zu gründen», schreibt das NPZ. Deshalb liess NPZ-Betriebsleiterin Salome Wägeli vor einem Jahr dieses zweite Nest installieren. Alfred Winkler des Natur- und Vogelschutzvereins Wasen hatte eine Bruthilfe von Hand aus Weidenzweigen angefertigt. Die Berner Berufsfeuerwehr montierte sie vor einem Jahr auf dem Dach der NPZ-Reithalle.

Nun scheint der Plan aufzugehen. Einer der beiden neuen Störche ist beringt. «Das könnte uns dabei helfen herauszufinden, ob es sich bei den neuen Störchen um einen zurückgekehrten Jungstorch unseres Berner Pärchen handelt», wird Wägeli in der Medienmitteilung zitiert.

Ob die neuen Störche in Bern bleiben, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Die beiden alteingesessenen Tiere jedenfalls hätten gelassen auf die neue Nachbarschaft reagiert, schreibt das NPZ.

Die beiden benachbarten Storchennester beim Nationalen Pferdezentrum. Foto: zvg

pd/sar