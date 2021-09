Weder Masken, noch Zertifikat – Das Berner Rathaus als Insel im Corona-Regulierungs­dschungel Im Berner Kantonsparlament gelten trotz enger Platzverhältnisse fast keine Einschränkungen. Das wird auch nach der Herbstsession so bleiben. Quentin Schlapbach

Im Grossratssaal – im Bild die SVP-Fraktion – versammeln sich derzeit 140 Personen ohne Masken- und Zertifikatspflicht auf 400 Quadratmetern. Angesichts der neusten bundesrätlichen Massnahmen absurd, finden auch Parlamentarier. Foto: Raphael Moser

Das gesellschaftliche Leben in der Schweiz ist seit Montag ein anderes. In Restaurants, Fitnessstudios oder Kinos kommt nur noch rein, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann. Der Bundesrat begründet diese Massnahme mit der starken Belastung der Spitäler und der erhöhten Ansteckungsgefahr für Ungeimpfte in Innenräumen.

Wie immer gibt es jedoch Ausnahmen. «Von der Zertifikatspflicht ausgenommen bleiben Treffen von Parlamenten und Gemeindeversammlungen», hält der Bundesrat in seiner Verordnung fest. Die Begründung: Anlässe zur politischen Meinungsbildung sind ein so fundamentales Grundrecht, dass niemand daran gehindert werden darf – selbst wenn eine Person ungeimpft ist und sich auch nicht testen lassen will.