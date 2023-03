Myhockey League – Das Berner Halbfinal­derby ist Tatsache Nach harzigem Playoff-Start setzt sich der EHC Thun in der Serie gegen Düdingen letztlich doch souverän durch und trifft nun auf Huttwil. Jürg Sigel

Die Thuner feiern den Einzug in den Playoff-Halbfinal der dritthöchsten Spielklasse. Foto: Markus Grunder

Es ist vollbracht. Erstmals überhaupt in der Myhockey League (zuvor Mysports League) erreicht der EHC Thun bei der vierten Playoff-Teilnahme die Halbfinals. Das frühe Aus drohte erneut, denn in der Serie gegen Düdingen bekundete der Qualifikationserste Anlaufschwierigkeiten, lag 1:2 zurück. «Vielleicht», sinniert Headcoach Daniel Steiner, «war gerade die Tatsache, dass in dieser Liga noch nie eine Thuner Mannschaft eine Viertelfinalserie gewonnen hat, in den Hinterköpfen der Spieler.»