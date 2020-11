Neue Besitzer am Hahnenmoos – Das Berghotel geht in neue Hände über Die über 100-jährige Familiengeschichte der Familien Reichen-Spori-Beutter mit dem Berghotel auf dem Hahnenmoos geht zu Ende.

Beim Berghotel auf dem Hahnenmoospass gibt es einen Besitzerwechsel. Foto: PD

Marianne und Bernhard Spori haben zur Familiengeschichte rund 30 Jahre beigetragen. In der Familie ist keine Nachfolge in Sicht, daher haben sie ihren Betrieb per 1. November verkauft. Die neue Eigentümerin der Berghotel Hahnenmoospass AG mit dem Einfamilienhaus auf dem Hahnenmoos ist die Kolumbus Immobilien AG von Adrian Uebersax aus Belp. Dies geht aus einer Mitteilung der Berghotel Hahnenmoospass AG hervor. Über die Kaufbedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Gastro-Partner von Adrian Übersax, Matthias Ellinger, wird die Leitung übernehmen. Das bisherige Geschäftsführerpaar Nick Reding und Nicole Hänni werden den Betrieb weiterführen – mit der Unterstützung von Roswita Dreier und Küchenchef Daniel Flückiger.