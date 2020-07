Erster Flug nach Mallorca – Das Belpmoos spickt wieder furt Die Airline Flybair hat am Samstag ihren Betrieb ab Bern Flughafen aufgenommen. Die Geschichte eines Jungfernflugs, der für eine Person mit einem medizinischen Check endete. Benjamin Lauener

So freuen sich die Passagiere auf den ersten Flybair-Flug. Video: ber

Sie waren auch da, als es nichts zu sehen gab. Das Ehepaar wohnt in der Nähe des Flughafens in Belp, doch wo genau, will es nicht sagen. Auch ihre Namen bleiben ein Geheimnis. Praktisch jeden Samstagmorgen trinken sie gleich an den Rollfeldern ihren Kaffee. So auch an diesem Tag. Einem «schampar speziellen» Tag, wie sie nicht müde werden zu betonen. Flybair, die neue Fluggesellschaft in Bern, nimmt ihren Betrieb auf. Kurz nach Mittag soll eine Helvetic-Maschine Richtung Palma de Mallorca abheben. Bis dahin sind es noch weit über zwei Stunden. Die beiden Flugzeugfreunde bestellen zur Überbrückung den nächsten Kaffee.