Luxushotel in Kandersteg – Das Bellevue feiert ein denkwürdiges Jubiläum Das ehemalige Royal Park Hotel Bellevue steht seit zehn Jahren leer. Bis klar ist, wie in Kandersteg künftig gebaut werden darf, ändert sich daran auch nichts. Nik Sarbach

Das einstige Fünfsternhotel an der Kandersteger Dorfstrasse steht seit zehn Jahren leer. Foto: Karin von Känel

Der einstige Glanz des Royal Park Hotel Bellevue ist längst verblasst: Das ehemalige Fünfsternhotel mitten in Kandersteg modert seit Jahren unangetastet vor sich hin – diesen Monat ist es genau zehn Jahre her, seit der Betrieb die Türen schloss. Mittlerweile zeigt sich der Zerfall auch aussen immer deutlicher: Die Fassade bröckelt, und der einst so gepflegte Garten ginge unterdessen als ökologische Ausgleichsfläche durch.

Dabei gab es durchaus Ansinnen, die Liegenschaft zu retten. 2012 stellte eine welsche Immobilienfirma ein Sanierungsprojekt vor: Auf dem Gelände sollten drei Appartementhäuser entstehen, bevor das Hotel saniert würde. 30 Millionen Franken hätte das Projekt kosten sollen. Wer konkret dahintersteckte, das gelangte allerdings nie an die Öffentlichkeit.