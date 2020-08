Schloss Burgdorf – Das Bekannte Jugendherberge, Restaurant, Museum – hoch über der Stadt ist einiges los.

Schloss Burgdorf – offen für Besucherinnen und Besucher. Foto: Adrian Moser

Über Schloss Burgdorf viele Worte zu verlieren, wäre gewiss Wasser in den sprichwörtlichen Bach getragen – das alte Gemäuer stand in den letzten Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Auf dem Schlosshoger hat sich nämlich einiges getan, Touristinnen und Touristen sind willkommen, ja gewünscht sogar. Die Jugendherberge, das Restaurant und das Museum freuen sich über Gäste.