Thuner Maulbeerkreisel – Das befürchtete Verkehrschaos blieb aus Die Bauarbeiten am Maulbeerkreisel sind planmässig und weitgehend ohne zusätzliche Verkehrsprobleme verlaufen. Ab Montag in der Früh rollt der Verkehr wieder im Kreis. Stefan Kammermann

Der Maulbeerkreisel in Thun hat übers Wochenende einen neuen Belag erhalten. Foto: Patric Spahni

Es riecht nach dampfendem Teer. Am Maulbeerkreisel mitten in der Stadt Thun dreht eine Strassenwalze ihre Runden. Nachdem am Freitag bis in den Abend hinein mit rund 45 Lastwagenfahrten der in die Jahre gekommene Strassenbelag als Fräsgut abtransportiert wurde, begannen am Samstag um 3 Uhr in der Früh die Belagsarbeiten.