Anlauf- und Beratungsstelle Bödeli – «Das Bedürfnis ist da, die Nachfrage gross» Das Team der Anlauf- und Beratungsstelle Bödeli vernetzt und stärkt hilfesuchende Personen. Die Finanzierung ist ungesichert. Monika Hartig

Dominik Lüscher und Monika Hiltbrand von der Anlauf- und Beratungsstelle Bödeli in Unterseen. Foto: Monika Hartig

«Wir sehen in unserer Beratung viele Schicksale; Menschen, die kein Netz haben, das sie trägt», sagt Dominik Lüscher (46) aus Wilderswil. Der KV-Angestellte und diplomierte Sozialmanager gründete 2017 die Anlauf- und Beratungsstelle Bödeli an der Unterseener Spielmatte: eine niederschwellige Anlaufstelle für Menschen aus der Region, ohne Hürden wie etwa Alter, Behinderung oder Sozialhilfebezug. Zuvor arbeitete Lüscher mit seiner Ehefrau in einem Hilfsprojekt für Obdachlose und Strassenkinder auf den Philippinen mit.