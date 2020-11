Reto Müller, hat sich der Gemeinderat in den vergangenen vier Jahren verzettelt?

Nein. Der Vorwurf, es seien zu viele Projekte gleichzeitig am Laufen, ist mir zwar bekannt. Ich sehe es jedoch so, dass wir für Langenthal vieles realisieren wollen. Wenn man politisch etwas erreichen will, müssen gewisse Geschäfte zeitgleich angepackt werden, weil einzelne davon zum Teil Jahre brauchen, bis sie umgesetzt werden können. In der vorangegangenen Legislatur (2013 bis 2016) hiess es zwischendurch, die Stadt komme nicht vorwärts, und die Investitionsquoten würden nicht erreicht. Jetzt sind wir kurz davor, diese Quoten auszuschöpfen. Da gibt es dann halt Parteien, die mit Blick auf den Steuerfuss finden, der Gemeinderat verzettle sich.