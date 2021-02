Leserreaktionen – «Das BAG verweigert die Arbeit» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu der Zulassung von Schnelltests.

Ein Leser kritisiert, dass die Schweiz der EU hinsichtlich der Zulassung von Schnelltests hinterher hinkt. Foto: KEYSTONE

Zum Interview mit Sandra Künzi «Als Mann fände ich das ziemlich sexistisch»

Im Interview sagt Sandra Künzi: «Die aktuelle Diskussion (zur Initiative um das Verhüllungsverbot) wird vor allem emotional geführt, aber sicher nicht mit dem nötigen Fachwissen.» Da bin ich anderer Meinung. Die Frauenrechtlerin und Politologin Elham Manea sagt, dass sie in mehreren muslimischen Ländern gelebt habe und daher wisse, wie stark die Verschleierung in muslimischen Ländern und geschlossenen Gemeinschaften in westlichen Demokratien in den letzten Jahren zugenommen habe. Wenn Feministinnen sagen, die Verschleierung gehöre zur Selbstbestimmung der Frau, so antworte ich: Ihr wisst nicht, was es bedeutet, in einer Familie mit solchen Strukturen zu leben! Für mich ist klar, dass Elham Manea das nötige Fachwissen hat. Urs Hebeisen, Huttwil

Zu «Die EU überholt die Schweiz bei den Schnelltests»

Dieser Zeitung entnehme ich, dass die Schweiz seit mehr als einem Monat die Zulassung für Schnelltests prüft. In der EU sind dagegen schon 16 Schnelltests im Einsatz. Die EU prüfte alle Schnelltests nach gängigen Prozessen. Dass der PCR-Test viele Mängel aufweist, ist bekannt. So muss dieser für über 100 Franken in einem Labor ausgewertet werden. Die Schnelltests hingegen wären für weniger als 10 Franken zu haben. Bei einem Speicheltest entfällt diese Prozedere. Aber man bedenke: Der menschliche Körper von Schweizerinnen und Schweizern scheint anders aufgebaut zu sein als der der umliegenden Europäer. Oder etwa doch nicht? Bundesrat Alain Berset betont bei jeder Gelegenheit, dass nur flächendeckende Tests die Corona-Krise mildern könnten. Warum verweigert dann eben das BAG die Arbeit? Franz Schüpbach, Liebefeld

Zu «Warum bei einem Ja alle Bäume weichen sollen»

Der gesamte Hirschengraben soll neu gestaltet werden. Alle Bäume werden gefällt und der Boden wird versiegelt. Der Hirschengraben wandelt sich in eine Asphaltwüste. Dass ausgerechnet die RGM-Regierung und mit ihr das rot-grün dominierte Parlament solche Vorlagen zur Abstimmung bringen, ist bedenklich. Andrea Z’graggen, Bern