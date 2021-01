Leserreaktionen – «Das BAG sollte den Pflegeeinrichtungen Vertrauen schenken» Leserinnen und Lesern äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Impfungen in Berner Alters- und Pflegeheimen.

In einigen Pflegeeinrichtungen sind trotz Corona-Ausbruch keine Impfdosen eingetroffen. Sie warten auf angekündigte mobile Impfteams (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu «Keine Impfdosen für Altersheim trotz Corona-Ausbruch»

Personen in Pflegeeinrichtungen sollten so rasch wie möglich geimpft werden. Das ist mit den mobilen Impfteams jedoch nicht möglich. Um vom Kanton Bern die Betriebsbewilligung zu erhalten, müssen die Pflegeeinrichtungen verschiedene Anforderungen erfüllen. Es braucht eine oder mehrere Heimärztinnen und eine festgelegte Anzahl Pflegefachpersonen. Diese übernehmen etwa die jährliche Durchführung der Grippeimpfungen und sind deshalb bestens geeignet, Impfungen vor Ort durchzuführen - da braucht es keine mobilen Impfteams. Das BAG sollte den Verantwortlichen in den Pflegeeinrichtungen das Vertrauen schenken. Andreas Maurer, Biglen

Zu «Ja, es stimmt, Köniz besitzt keine Sozialwohnungen»

Individualhilfe ist keine nachhaltige Lösung, im Gegenteil, sie verteuert den Sozialstaat und nimmt den Menschen die Autonomie. Der Boden- und Immobilienmarkt ist der grösste Umverteiler von Arbeit zu Kapital. Er macht die Reichen reicher und die Armen ärmer. Heute gilt es eine aktive Wohnstrategie zu verfolgen, statt einfach zu hoffen, dass der freie Markt es schon regeln wird. Die Frage im Text: «Gibt es ein Recht darauf, an teuren Lagen günstig zu wohnen?», ist eine andere Form von gutgeheissener Ghettoisierung. Es ist eine falsche Annahme, dass die Gemeinde durch tiefe Bodenrechtszinsen Kapital verliert. Statistische Auswertungen aus Zürich, welches eine langjährigen Tradition im gemeinnützigen Wohnungsbau hat, beweisen, dass sich diese Investition für eine Gemeinde langfristig auszahlt. Rita Sidler, Köniz

Zu «Die Sicherung, von der alles abhängt»

Auch Indonesische NGOs haben gegen das Freihandelsabkommen mit der Schweiz gekämpft. Die Grundfrage für sie ist, ob Agrarprodukte überhaupt in einem solchen Abkommen geregelt werden können. Denn für die Produktion leiht uns die indonesische Bevölkerung ihren Boden. Das gefährdet die Ernährungssouveränität. Ausserdem landet das Geld nicht bei der lokalen Bevölkerung, sondern bei grossen Konzernen, oft ausserhalb des Landes. Alex Schneider, Küttigen