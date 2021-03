Leserreaktionen – «Das BAG hat eine einmalige Chance vertan» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Absage des BAG an eine staatliche Impfstoffproduktion bei Lonza.

Hier bei Lonza in Visp hätte sie stehen können: Die Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff, die ausschliesslich für die Schweiz produziert. Foto: Stefan Wermuth / AFP

Zu «Der Bund wollte keine eigene Impfstoff­produktion haben»

Mit diesem einsamen Entscheid des BAG wird eine einmalige Chance vertan. Der Aufbau einer zusätzlichen Produktionsstrasse bei Lonza hätte bloss 60 bis 70 Millionen gekostet, doch ach herrje: «Es hätte an gesetzlichen Grundlagen dazu gefehlt». Lieber steckt man dutzende von Milliarden in die Folgen flächendeckender Lockdowns und ruiniert dennoch ganze Wirtschaftszweige, statt sich die notwendigen Rechtsgrundlagen im Notrecht zu besorgen. Wie viele Mittel fliessen bei uns in Wirtschaftsförderung und Ansiedlungsanreize für Unternehmen? Hier hätte man dreierlei kombinieren können: Aktive und rasche Pandemiebekämpfung, später günstige Abgabe der überschüssigen Produktion an notleidende Länder und damit verbunden Standortwerbung für die Schweiz als Produktionsstandort pharmazeutischer Produkte. Boris Johnson macht es vor, was träge Bürokraten verschlafen. Kurt Nussbaum, Suberg

Ich hatte das schon vor zirka drei Wochen gelesen, konnte es aber nicht glauben. Nun lese ich es in dieser Zeitung – und kann es erst recht nicht mehr glauben. Wo ist hier nur der Ansatz einer gewissen Logik erkennbar? 70 Millionen Franken für eine eigene Produktion sind offenbar zu viel, dafür eine Milliarde Franken für Tests (Faktor 14). Notabene hätten nicht nur wir (Schweizer) davon profitiert, sondern auch der Rest der Welt hätte sicher gerne einen Teil der Produktion übernommen. Ratlos warte ich die nächsten Schritte ab. Ralph Kunz, Gwatt

Keine Zeit für ParagraphenBeim denkenden Leser muss der Inhalt dieses Artikels Übelkeit auslösen. Unser BAG hat offenbar immer noch nicht gemerkt, dass man die Pandemie mit einem Kriegszustand vergleichen muss. Und zwar einem Weltkrieg. Für einmal ist es die Welt gegen ein Virus und nicht Länder gegen Länder. Notlösungen sind gefragt und nicht Gesetzesparagraphen. Sind die Führungsleute im BAG nicht fähig, müssen sie sofort und ohne Wenn und Aber ersetzt werden. Wir können uns solche Leute weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich leisten. Gesundheitlich ist es eine Verhöhnung der Verstorbenen, die man durch Impfen hätte retten können. Mark Gasche, Kirchberg

Zu «Eine offene Willkommenskultur sieht anders aus»

Nun haben wir den Salat! Aus einem Problem, das gar kein Problem war, ist nun ein echtes Problem geworden. Hoffentlich haben die Juristen noch wichtigere Probleme zu lösen, aber sie können ja schon mal ein Werbebüro beauftragen, ein kantonal individuelles Merkblatt für renitente Touristinnen zu entwerfen, welches ihnen schonend erklärt, wieso es 51 Prozent des Stimmvolkes ein echtes Bedürfnis ist, für ihre Freiheit zu sorgen. Vielleicht gibt es Polizisten, die lieber um die nächste Hausecke verschwinden, wenn sie eine verschleierte Frau erblicken, und andere, denen die Freiheit der verschleierten Touristinnen wichtig ist und diese auffordern, den Schleier zu lüften. Dadurch geraten diese Touristinnen in eine Zwickmühle, weil die Ordnungshüter im eigenen Land kein Erbarmen kennen, wenn sie ohne Schleier entdeckt werden, und deshalb eine unbezahlte Busse das kleinere Übel ist. Machen wir es deshalb doch wie die Araber, die oft sagen, ja wir werden den Auftrag erledigen, «inschallah». Christian Perron, Konolfingen