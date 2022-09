FDP-Nationalrätin tritt 2023 ab – Das Baby gab den letzten Schub: Christa Markwalder hört auf Ende März wurde sie Mutter, jetzt gibt sie ihren Rücktritt bekannt. FDP-Nationalrätin Christa Markwalder tritt nächstes Jahr nicht mehr zur Wiederwahl an. Stephan Künzi

Entspannter Blick auf das letzte Jahr im Bundeshaus: Nationalrätin Christa Markwalder verzichtet auf eine neuerliche Nationalratskandidatur. Foto: Beat Mathys

Ihre wichtigste Botschaft platziert Christa Markwalder erst ganz am Schluss des Treffens in der Wandelhalle des Bundeshauses. «Ich werde», kündigt die 47-jährige Berner FDP-Nationalrätin an, «in einem Jahr nicht mehr zu den eidgenössischen Wahlen antreten.» Sondern die grosse Kammer auf diesen Zeitpunkt hin verlassen, nach zwanzig Jahren.