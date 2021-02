Berner Eishockeytorhüterin – Das aussergewöhnliche Jahr der Saskia Maurer Saskia Maurer steckt in der Endphase einer speziellen Saison. Bald wird die 19-Jährige in die USA übersiedeln und Universitäts-Hockey spielen. Reto Pfister

Saskia Maurer blickt auf ein Eishockeyjahr mit vielen Wendungen zurück – das noch nicht zu Ende ist. Foto: Enrique Muñoz García

Am Wochenende wird Saskia Maurer für die Frauen von Bomo Thun im Playoff gegen die ZSC Lions im Einsatz stehen. Die 19-jährige Elektronikerin aus Röthenbach im Emmental ist eine der besten Torhüterinnen der Schweiz, sie dürfte auch an der WM in Kanada teilnehmen. Und damit eine Saison abschliessen, die einige Wendungen beinhaltete.

Start bei den Männern

Für Torhüterinnen von gehobener Qualität wie Saskia Maurer ist es ein mittlerweile üblicher Weg, sich in Junioren- und Männerteams das Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere zu holen. Die Schüsse sind härter, das Tempo höher als bei den Frauen. Die 19-Jährige begann die Saison daher bei der U-20 von Dragon/Thun, die in der zweithöchsten Juniorenliga spielt, dazu trainierte sie mit dem MSL-Team des EHC Thun. Bei der U-20 genoss sie das Vertrauen von Trainer Michel Bühlmann und wurde regelmässig eingesetzt.