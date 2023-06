Bergsturz in Brienz – Das Ausmass des Felsrutsches im Vorher-Nachher-Vergleich Bilder zeigen, wie gewaltige Gesteinsmassen abgerutscht sind und das Bündner Bergdorf nur knapp verfehlt haben. Yannick Wiget Svenson Cornehls

In der Nacht auf Freitag ist in Brienz im Kanton Graubünden ein grosser Teil der absturzgefährdeten Felsmassen abgerutscht (Hier geht es zum News-Ticker). Bilder vor und nach dem Ereignis zeigen, wie gewaltig der Schuttstrom war, der zu Tal ging:

Gemäss den Behörden hat sich der Schuttstrom teilweise um bis zu zwölf Meter aufgetürmt. Eine Blockhütte auf der Wiese unterhalb des Hanges ist vollständig begraben worden. Auch die Strasse nach Lenzerheide wurde komplett verschüttet. Anscheinend haben die Gesteinsmassen das Dorf selbst aber knapp verfehlt. «Brienz hatte grosses Glück, sagte der Sprecher der zuständigen Gemeinde Albula, Christian Gartmann.

Über Schäden im Dorf konnte Gartmann am Morgen noch nichts sagen. Er gab zu bedenken, dass Splittersteine in der Grösse einer Faust oder eines Fussballs weggespickt worden seien. Diese spickten wie Kanonenkugel mehrere Hundert Meter weg und könnten grossen Schaden angerichtet haben. Zudem «gehen derzeit davon aus, dass dies leider noch nicht ganz alles war», sagte Gartmann am Freitagmorgen.

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet im Interaktiv-Team der Redaktion Tamedia. Zudem leitet er die Arena-Faktenchecks und gibt Kurse für digitales Storytelling. Mehr Infos @yannickw3 Svenson Cornehls ist Datenjournalist im Daten- und Interaktivteam von Tamedia. Nach der Ausbildung zum Informatiker studierte er Politikwissenschaften in Zürich. Seit 2019 findet er mit Datenanalysen und computergestützten Recherchen Zusammenhänge in Daten. Mehr Infos @sven_corn

Fehler gefunden?Jetzt melden.